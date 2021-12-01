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Başkan Kılınç’tan İstanbul’da seri ziyaret

Adıyaman’ın tanıtımı için gittiği İstanbul’da çeşitli temaslarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gerçekleştirdiği seri ziyaretlerde kent hakkında bilgi veriyor.

01 Aralık 2021 Çarşamba 15:04
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Başkan Kılınç’tan İstanbul’da seri ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 1-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında gerçekleştirilmesi planlanan ancak İstanbul’da etkili olan lodosta büyük hasar gören etkinlik alanındaki durum sonrası ileri bir tarihe ertelenen ‘Adıyaman Tanıtım Günleri’ için gittiği İstanbul’da çeşitli temaslarda bulundu.

İstanbul temasları çerçevesinde ulusal basın kuruluşlarını ziyaret ederek yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç, TV Net, Türkiye Gazetesi, TV 24, Kanal 7 ve Haber7.com’u ziyaret etti.

Basın ziyaretleri sırasında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, “Kadim şehrimizi hak ettiği yere getirmek için gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tanıtım Günleri için geldiğimiz İstanbul’da bu vesileyle; TV Net Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu’nu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam’ı, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan’ı, TV 24 Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’i, TV 24 Haber Koordinatörü Ömer Özkök’ü, Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Karaman’ı ve Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli’yi ziyaret edip, Adıyaman’ımızın tanıtımı adına görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca, Kanal 7 Medya Grubu Başkanı Zekeriya Kahraman’a yakın zaman önce kaybettiği annesi için taziyelerimizi sunduk” dedi.

Ziyaretlerde canlı yayınlara da katılan Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi’nin yapmış olduğu önemli çalışmalarla ilgili Haber7.com’a röportaj verdi.

Basın kuruluşlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından dostlar meclisiyle bir araya gelen Başkan Kılınç, “Dostlar Divanı Başkanı Sami Özey, Burdur AK Parti Milletvekilimiz, Valilerimiz, Kaymakamımız ve İstanbul’un ileri gelen kıymetli iş adamları ile bir araya geldik. Her zaman ki gibi gündemimiz Adıyaman oldu. Her zaman ve her platformda Adıyaman’ı tanıtmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.12.2021 15:46
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