Başkan Kılınç'tan, İmamağa Mahallesi muhtarına ziyaret

Göreve geldiği günden bu yana özellikle mahalle muhtarlarından aldığı desteklerle sorunları temelinden çözmeyi amaçlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu kez İmamağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Işıkgün'ü ziyaret ederek, mahallesinin sorunlarını dinledi.

İmamağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Işıkgün'ü muhtarlık bürosunda ziyaret eden Başkan Kılınç, mahalle muhtarı ile yaptığı konuşmada, "İmamağa Mahalle Muhtarımız Mehmet Işıkgün'ü ziyaret ettik. Mahallemiz ile ilgili bilgi aldık, İstişarelerde bulunduk. Muhtarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

İmamağa Mahalle Muhtarı Işıkgün ise yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallesi adına Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.