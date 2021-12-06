Başkan Kılınç’tan engellilere müjde

Projelerle engelli bireyleri yılın sadece bir günü değil, her gün hatırladıklarını söyleyen Başkan Kılınç, bir müjde daha verdi.

Adıyaman Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler için düzenlediği kahvaltı programına katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları dinleyip, çözüm için gerekli çalışmaları yapacakları sözünü verdi.

Adıyaman Belediyesi’nin Altınşehir Mahallesi Sosyal Tesisinde gerçekleşen organizasyonda, engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Kılınç, belediye olarak engelli bireylerin hep yanında olduklarını sözlerine ekleyerek, “Engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için herkes elinden geleni yapmalı. Adıyaman Belediyesi olarak biz de bu anlamda çeşitli faaliyetlerde bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Bunu düşünerek empati yapmamız lazım. Dinimize göre de engelliye yapılan her yardım bir ibadettir. Önemli olan bedensel engelli olmak değil, yüreklerin güzelliğidir. Bu anlamda belediye olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz Yaşam ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere birçok faaliyetimiz var. Bu merkezimizden 16 tane okuldan 200’e yakın kardeşlerimiz yararlanıyor. Bu merkezde, çocuklarımıza hem sanatsal hem de beceri anlamında eğitimler veriliyoruz. Ama bunların yetmeyeceğini bildiğimiz için şimdi de engellilerimize yönelik bir otel düşünüyoruz. Yani 10-20 yataklı olması planlanan bu otelin amacı, kısa vadede ailelerimizin engelli çocuklarını bize teslim edip, kendilerine az da olsa zaman ayırabilmelerine olanak sağlamaktır. Bu projemiz için görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Başkan Kılınç, kahvaltı programı sonrası ihtiyaç sahibi engelli bireylere akülü engelli araç hediye etti.

“Belediyeden ihtiyaç sahiplerine akülü engelli araç”

Daha sonra Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, burada öğrencilerin hazırladığı 3 Aralık Engeliler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkan Kılınç, etkinlik sonunda bedensel engelli 11. sınıf öğrencisi Kardelen Sinan’a akülü engelli araç hediye etti.

Engelli vatandaşlar ile aileleri verilen destekten dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.