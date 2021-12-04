Başkan Kılınç’tan engelli oteli müjdesi - Videolu Haber

Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Adıyaman Belediye Sosyal Tesisleri Engelsiz Yaşam ve Beceri Uygulama Merkezinde bir araya gelen Başkan Kılınç, öğrenciler ile sohbet etti.

Belediye Başkanı Kılınç, burada yaptığı konuşmasında, ”Bugün 3 Aralık Dünya Engeliler Günü sadece bugün onları hatırlamamız lazım. Yaşamımızın içerisinde onlarla sürekli iç içeyiz. Gerek bedensel gerekse zihinsel kardeşlerimize ve çocuklarımıza sadece ailelerimizin bakması yetmiyor bizimde sorumluluklarımız ve tüm toplumun sorumluluğu var.” dedi.

Başkan Kılınç: Engelliye yapılan her yardım ibadettir

“Onlar bizimle beraber yaşıyorlar bizler onlar için her türlü yaşamı kolaylaştırmak gerek sanatta gerek kültürel faaliyetlerde onlara destek olmak zorundayız” şeklinde sözlerini sürdüren Kılınç, şöyle devam etti:

“Bu bizim temel vazifelerimizin içerisinde her bireyinde bir engelli olabileceğini düşünürsek o gözle bakmak lazım empati yapmak lazım. Ailelerimiz için kolay değil zorluklar yaşıyoruz. Peygamber efendimizin dediği gibi engelliye yapılan her yardım ibadettir. Bizler mümkün ve mertebe yerel yönetimler olarak onların yaşamlarını kolaylaştırmamız lazım. Bu anlamda belediyemize ait olan engelsiz yaşam ve beceri uygulama merkezimiz var. Yaklaşık 16 okulumuza hitap ediyor. 200 engelli kardeşimizin hem sanatsal anlamda hem sosyal becerileri anlamında çocuklarımıza eğitimler veriliyor. Bu yeter mi? yetmez son zamanlarda belediye olarak bir düşüncemiz daha var.

Engellilerimize yönelik bir otel düşünüyoruz. En azından 10 yataklı uzun vadeli değil de ailelerimiz çocuklarımızı bir günde olsa çocuklarımızı oraya bırakıp hizmetini bizler yapalım ama ailelerimizin işleri varsa işlerini görmeleri için uzun vadeli değil kısa vadeli olsa ailelerimizin bir soluklanması için ve özel işlerini görmeleri böyle bir düşüncemiz var. Hem yer noktasında hem proje noktasında çalışmalarımız var. Ellimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Program sonunda Başkan Kılınç engelli çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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