Başkan Kılınç'tan Berat Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Kılınç, "Tüm İslam âleminin, rahmet, bereket ve bağışlama ayı olan Ramazan'ın müjdecisi olan Berat Kandilini kutluyorum" diyerek başladığı mesajında şunları ifade etti: "Arınma ve temize çıkma günü olarak bilinen bir Berat Kandili'ne daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli günde Rabbimizden milletimize birlik ve dirlik, vatanımıza bütünlük ihsan etmesini, dünyada da barışın nail olmasını diliyorum. Bu mübarek gece dolayısıyla bir kez daha tüm İslam coğrafyasının ve Adıyamanlı hemşerilerimin kandilini kutlar, ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."