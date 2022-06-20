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Başkan Kılınç’tan anlamlı ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, önceki gün ‘Babalar Günü’ dolayısıyla anlamlı ziyaretlerde bulundu.

20 Haziran 2022 Pazartesi 14:10
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Başkan Kılınç’tan anlamlı ziyaret

Belediye Başkanı Kılınç, 2012 yılında Şırnak’ta şehit düşen Serdar Küpeli’nin Babası Mehmet Küpeli ve Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Osman Akbaş’ın babası Mehmet Akbaş’ı ziyaret ederek, ‘Babalar Günü’nü kutladı.İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla yerel yöneticilikteki farkını ortaya koyan Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, özel günlerde de vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. ’19 Haziran Babalar Günü’ kapsamında anlamlı ziyaretler gerçekleştiren Başkan Kılınç, şehit babası Mehmet Küpeli ile Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden Osman Akbaş’ın babası Mehmet Akbaş’ı evlerinde ziyaret ederek,  bir süre sohbet etti.  
Büyüklerin toplumdaki yerinin öneminin vurgulandığı ziyarette Başkan Kılınç, büyüklerin sadece bir gün değil, her gün ziyaret edilmesi gerektiğini anlattı.Çocuğunun geleceği için zor, kolay demeden sürekli çalışan, fedakârlık yapan, üreten babaların, ‘Babalar Günü’nün her gün gerektiğini belirtti. Kılınç, “Her zaman halkımızla iç içeyiz. Sık sık ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün de ‘Babalar Günü’ vesilesiyle böylesine anlamlı ziyaretlerde bulunduk.   
Paylaştıkça çoğalan bir sevgiye sahibiz hepimiz. Huzur ve sevginin başkenti olan kadim şehrimizde bu gibi ziyaretlerimizi her daim gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde tekrar tüm babaların gününü en içten dileklerimle kutluyor, herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi. 

Kaynak: PHA
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