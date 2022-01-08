Başkan Kılınç’tan AGC Başkanı Dişkaya’ya hayırlı olsun ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yapılan kongrede tekrardan güven tazeleyerek başkan seçilen Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Zeki Dişkaya'yı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Kılınç'ın ziyaretine Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut, eşlik etti.

Ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Kılınç,"Adıyaman için emek veren, uğraşan bir kurum olan Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti’nin Adıyaman’ımız için neler yaptıklarını, neler yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Başkan Dişkaya’nın cemiyet başkanı seçilmesinden dolayı kendisini ve yönetim kurulunu tebrik eder, basın sektöründeki çalışmalarında kendilerine başarılar dilerim."dedi.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Başkan Dişkaya ise şunları söyledi:

"Belediye başkanımızın ziyaretinden dolayı memnunuz. Adıyaman için çalışan bir başkan olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür eder, Adıyaman’ımıza hizmet yolunda kendisine başarılar dileriz."