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Başkan Kılınç'tan 2022 mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2022 yılı mesajında sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.

31 Aralık 2021 Cuma 15:42
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Başkan Kılınç'tan 2022 mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 2022 yılı mesajında sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu.
1 Ocak tarihinin hem yeni bir yılın başlangıcı, hem de Mekke’nin fethinin yıl dönümü olduğunu söyleyen ve tüm Müslümanların ‘Mekke’nin Fethi’gününü, tüm dünyanın da yeni bir yıla ‘merhaba’ demesini kutlayan Başkan Kılınç, “2022 yılının tüm dünya için 2021 yılından daha huzurlu, sağlık içerisinde ve mutlulukla geçmesini yüce Rabbimden diliyorum" diye konuştu.
Adıyaman Belediyesi olarak 2022 yılı planlarından da bahseden Başkan Kılınç, planladıkları önemli projelerin 2022 yılında ete kemiğe bürüneceğini söyleyerek, "2022 yılı Adıyaman'ımız için önemli yatırımların ete kemiğe büründüğü yıl olacak inşallah. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilimizin önemli sorunları üzerinde çalıştığımız projelerimiz inşallah bu yıl içerisinde ya tamamlanmış olacak, yada başlanıp belli bir seviyeye getirilmiş olacak" diyerek müjde verdi.

 

Kaynak: PHA
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