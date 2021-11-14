Başkan Kılınç'dan Milli Eğitim Müdürü Gönen'e ziyaret

Ziyaret sırasında, kentin eğitim durumuyla ilgili genel değerlendirme yapılarak, Adıyaman Belediyesinin eğitim projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen'e çalışmaların da başarılar diliyorum. İlimizin eğitim çıtasını daha da yükseltme adına başarılı projelere imza atacağınıza inanıyor, Adıyaman Belediyesi olarak her konuda gerekli desteğimizi de vereceğimizi ayrıca belirtmek istiyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ise, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu nazik ziyaretten ve bugüne kadar eğitim adına verdiği desteklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.