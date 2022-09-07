Başkan Kılınç, zabıta personelinin gününü kutladı - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlanan Zabıta Haftası kapsamında Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personeli ziyaret etti.

Zabıta Müdürlüğü'nde samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Zabıta Haftası münasebetiyle belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personelimizle bir araya geldik. Şehrimizde gece gündüz demeden huzur ve güvenlik için görev yapan tüm zabıta personellerimizin Zabıta Haftası'nı tebrik ederim" dedi.

Ayrıca, haftanın önemine binaen Zabıta personeli onuruna kahvaltı programı düzenlendi.

Kaynak: PHA

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