Başkan Kılınç, Yunus Emre Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi

Şehrin en ücra köşesine kadar hizmet götürebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Yunus Emre Mahallesi'ndeki sorunları mahalle sakinlerinden dinledi.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ömer Aslan ile mahalle sakinlerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, muhtardan ve mahalle sakinlerinden mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı. Özellikle mahalledeki bazı vatandaşların yaşadığı tapu sorunu hakkında mahalle muhtarı Aslan ve beraberindeki mahallelilerden bilgiler alan Başkan Kılınç, sorunun çözümü için gerekli talimatı verdi.

Ziyaret hakkında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, çözüm odaklı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Her daim vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, yerinde çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Aslan ise yaptığı açıklamada, kendilerini kabul ederek sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.