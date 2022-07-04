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Başkan Kılınç 'Yılın İl Belediye Başkanı' seçildi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ESVED tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'yılın en'leri yarışmasında yılın en başarılı il belediye başkanı ödülüne layık görüldü.

04 Temmuz 2022 Pazartesi 15:54
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Başkan Kılınç 'Yılın İl Belediye Başkanı' seçildi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği (ESVED) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yılın En'leri yarışmasında 2022 yılının 'En Başarılı İl Belediye Başkanı' seçildi.
2007 yılında kurularak faaliyetlerine başlayan ve bu yıl 15. yıldönümünü kutlayan ESVED'in, inanç ve kültür mirası olan Eshab-ı Kehf’in tanıtımına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlik Kahramanmaraş'ta düzenlendi. Yoğun programından dolayı törene katılamayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çevre, sosyal yaşam ve altyapı alanlarında yaptığı çalışmalarla 'Yılın İl Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldü. Başkan Kılınç'ın ödülü ESVED Yönetim Kurulu Başkanı ve Eshab-ı Kehf Ödülleri Genel Koordinatörü Kazım Ardıç tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç'a takdim edildi.
Verilen ödülden dolayı emeği geçenelre teşekkür eden Başkan Kılınç, "ESVED Vakfı tarafından 15.'si düzenlenen Eshab-ı Kehf 'Yılın İl Belediye Başkanı' ödülüne layık görüldük. Yoğun programımızdan dolayı katılım sağlayamadığımız bu anlamlı organizasyon ve ödül İçin ESVED Vakfı Başkanı Kazım Ardıç ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: PHA
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