Başkan Kılınç, Yeşilyurt Mahallesi'nde

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mesaisinden arta kalan zamanlarını halk içerisinde geçirmeye devam ediyor.

Son olarak Yeşilyurt Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kılınç’ı karşılarında gören esnaf ve vatandaşlar, hem sorunlarını iletme fırsatı buldu, hem de göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları gayretli çalışmalardan dolayı tebrik etti.

"Bizim görevimiz halkımızla hemhal olmaktır. Hep birlikte bu şehre yön vermeye devam edeceğiz" diyerek mahalle ziyaretleriyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sebeple sürekli bir araya geldiğimiz vatandaşlarımızdan aldığımız öneri, istek ve şikayetleri en doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu ziyaretlerin sonuncusunu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarımıza gerçekleştirdik. Onların önerilerini ve sorunlarını dinledik. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz devam edecek."

Başkan Kılınç’ın her fırsatta halkla iç içe olmasından duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti.

Kaynak: PHA