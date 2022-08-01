Başkan Kılınç yatırımları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, eski Şire Pazarı alanında yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde açılması planlanan Gençlik Merkezi ile aynı alanca inşaat çalışmaları devam eden taziye evi ve camii inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki yatırımları inceleyerek sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, "Eski Şire Pazarı yerleşkesine yaptığımız Gençlik Merkezi'nde ve Gençlik Merkezi'nin yanında hayırsever işadamının yaptırdığı camii inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Bu önemli projelerimiz mahalle sakinlerimize ve ilimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Başkan Kılınç incelemeler sırasında işçilere de kolaylıklar diledi.

Mahalle sakinleri ise yatırımlardan dolayı Başkan Kılınç'a ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA