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Başkan Kılınç: Yağışlar güzel oldu ama sularımızı dikkatli kullanalım - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, son dönemdeki yağışların bu yıl için beklediklerinden güzel olduğunu ancak yine de suyu kullanırken israf edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 21:03
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Başkan Kılınç: Yağışlar güzel oldu ama sularımızı dikkatli kullanalım - Videolu Haber

Belediye Başkanı Kılınç, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği krizinin ciddi bir sorun boyutuna ulaştığını söyledi.
Türkiye’de özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sorunun daha büyük olduğunu ve önlem almaları gerektiğini belirten Kılınç,"Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz, hatlarımızı yeniliyoruz, bir taraftan kaynaklarımızı güçlendiriyoruz ve yeni kaynaklar noktasında Devlet Su İşleri ile yapmış olduğumuz çalışmalarda yeni kaynaklar üretiyoruz. Baraj noktasında gerekli incelemeler devam ediyor."dedi.
Suyun ilerleyen yıllarda petrolden bile çok önemli olacağını ifade eden Kılınç, dolayısıyla suyun kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
"Kapalı sistem ve damlama sistemi ile tüm tarımın bu alana geçmesi lazım"
Vahşi sulamaya dikkati çeken Kılınç, şöyle devam etti:
"Vahşi sulamadan vazgeçip özellikle arazilerin büyük bir kısmı bu vahşi sulamadan dolayı heder oluyor dolayısı ile daha çok kapalı sistem ve damlama sistemi ile tüm tarımın bu alana geçmesi lazım. Diğer türlü bu su kaynakları yetmeyecek. O yüzden bir taraftan şehirler güçleniyor ve nüfus artıyor, dolayısı ile su harcamaları çok artıyor. Biz bir yandan kaynakların güçlendirme, kayıp kaçakları önleme yeni kaynaklar bulma noktasında gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz." 
"Tüm alt yapımızı hibe programları ile yeniliyoruz"
Kar yağışının su kaynakları açısından çok faydalı olduğunu kaydeden Süleyman Kılınç, şu ifadeleri kullandı:
"Kar yağışı kısmen de olsa faydası oldu ilerleyen süreçlerde yağmur biraz daha fazla yağarsa güzel olacak. Ama dediğim gibi bunu sadece bu yıl için düşünmemek, uzun vadeli lazım. Dolayısı ile tüm alt yapımızı hibe programları ile yeniliyoruz. İhaleler bir kısım çalışmalar devam ediyor. Su ilerleyen süreçlerde daha tedbirli kullanılmaz ise ciddi bir sorun. Dünyada 2 milyara yakın insan temiz suya ulaşmakta zorluk çekiyor. 1 milyar yakın insanda içme suyu bulamıyor, dolayısıyla böyle bir süreç bu bölgede çok etkileniyor. İlerleyen süreçlerde bu sorunu yaşayabiliriz. Daha önceki yıllarda 1400 metre küp kişi başına su rezervimiz varken bu sayı gittikçe düşüyor. Bu konuda hassas olmamız lazım. Özellikle park ve bahçelerin sulanması konusunda israf noktasında biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor"

 

Kaynak: PHA
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