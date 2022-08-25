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Başkan Kılınç ve milletvekilleri devam eden projeleri inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve il teşkilatı, Adıyaman'da devam eden yatırımları yerinde inceleyerek sorumlulardan bilgi aldı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 13:34
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Başkan Kılınç ve milletvekilleri devam eden projeleri inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile AK Parti il yöneticileriyle birlikte Adıyaman'da devam eden projeleri yerinde inceledi.
İlk olarak Millet Bahçesi inşaat alanı ile Karaali Parkı içerisinde inşaatına başlanacak olan Kültür Merkezi alanlarında incelemelerde bulunan heyet, ihaleyi alan firmanın yetkililerinden projede gelinen nokta hakkında bilgiler aldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen yetkililer, projenin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.
"Kültür merkezi Adıyaman'a hayırlı olsun"
Adıyaman Belediyesi tarafından inşaatına başlanacak olan Kültür Merkezi'nin tüm şehre hayırlı olmasını dileyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Millet Bahçesindeki çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi: "Bugün vizyon projelerimizden birisi olan Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. 452 dönümlük bir alan ile Türkiye'nin en büyük, en geniş ve en modern Millet Bahçelerinden birisi olacak olan projemizin kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor."
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı açıklamada Millet Bahçesi'nin Adıyaman'â kazandırılmasında emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederek, "Bir hayalimizin daha gerçeğe dönüşmesini sağlayarak bu önemli yatırımın ilimize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerimize, tüm bakanlık yetkililerine ve çalışanlarına, il teşkilatımıza ve firma sorumlularımıza şehrim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Hizmet siyasetimiz hız kesmeden devam ediyor"
İkinci durağı çalışmaların devam ettiği Kent Meydanı inşaat alanı olan heyet, burada da sorumlulardan bilgiler aldı.
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, milletvekili İbrahim Halil Fırat ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'ın katılımıyla gerçekleştirilen incelemeler sonunda gelinen nokta hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin Adıyaman'ın her köşesinde devam ettiğini dile getirdi.
AK Parti milletvekili İ. Halil Fırat ise inşaat çalışmaları devam eden meydan projesinin tamamlanması ile Adıyaman'ın eşsiz bir esere daha kavuşacağını söyleyerek, Başkan Kılınç'a ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da, böyle önemli bir erseri Adıyaman'a kazandıran Adıyaman Belediyesine ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: PHA
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