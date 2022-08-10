Başkan Kılınç, üstyapı çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan 21182 numaralı sokakta devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kılınç, incelemeler sırasında işçilerle sohbet edip, sorumlulardan da bilgi aldı.

İncelemeler sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yeşilyurt Mahallesi 21182. sokakta sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Gayretle çalışan ekiplerimize kolaylıklar dileyip, sorumlularımızdan gerekli bilgileri aldık. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, yolu halkımızın hizmetine açacağız" diye konuştu.

Bölge sakinleri ise sürdürülen çalışmalardan dolayı Başkan Kılınç'a ekibin adına teşekkür etti.