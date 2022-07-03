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Başkan Kılınç, üst düzey turizmcileri ağırladı

Adıyaman'da turizmin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Maldivler'den gelen üst düzey seyahat temsilcileri ve THY yetkilileriyle Adıyaman turizmini canlandıracak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

03 Temmuz 2022 Pazar 16:46
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Başkan Kılınç, üst düzey turizmcileri ağırladı

Adıyaman'ın turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için çeşitli projelere imza atan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, üst düzey turizmcileri Adıyaman'da ağırladı.
Adıyaman Belediyesi ve Türk Hava Yolları (THY) Adıyaman Satış Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında, dünyanın turizm merkezi olarak bilinen Maldivler'den gelen üst düzey seyahat temsilcileri ve THY yetkililerine Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan Başkan Kılınç, turizmcilerden de tanıtıma katkı sunmasını istedi.
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın'ın da hazır bulunduğu toplantıda misafirlerine şehir hakkında genel bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, heyetini Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman'ın huzur ve barış kenti olduğuna dikkat çekerek, "Adıyaman oldukça büyük bir turizm potansiyeline sahip bir il. İlimize dünyanın her yerinden turist geliyor ancak biz bu sayının daha da artmasını amaçlıyoruz. Bu konuda üst düzey turizmcilerimizden de gerekli desteği bekliyoruz" diye konuştu.
Turizmciler ise Adıyaman'da olmaktan ve Adıyaman'ı gezerek buraları tanımaktan büyük mutlu duyduklarını söyleyerek, ev sahibi Adıyaman Belediyesi'ne ve Türk Hava Yolları'na teşekkür etti.
Konuşmaların ardından program, Adıyaman turizmini canlandıracak projeler kapsamında görüş alışverişiyle devam etti.

Kaynak: PHA
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