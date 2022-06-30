Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri'nin çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Müdürlüğünde görevli sorumlu ve personeli ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorun ve talepleri dinleyip, isteklerini iletti.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü binasında gerçekleşen ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan'ın da katıldığı toplantıda bir araya geldiği personelle sohbet eden Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak her alanda halkımıza hizmetin en iyisini sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda bize yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunlardan bir tanesi olan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelimize de fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.