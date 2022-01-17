Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüyle bir araya geldi

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personeli ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Metin Doğan’ın da katıldığı programda çalışanlarla sohbet edip, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü binasında gerçekleşen programda personeline hitap eden Başkan Kılınç, şehir içi yolcu trafiğinin büyük yükünü üstlenen Adıyaman Belediyesi'nin önemli bir görev yürüttüklerini söyleyerek, gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Kılınç, konuşmasından sonra Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelinin taleplerini ve sorunlarını dinledi.