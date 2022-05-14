Başkan Kılınç, Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Vatandaşın şikayet, talep ve önerilerini dinlemeye büyük önem veren ve bu anlamda her fırsatta mahalle muhtarı ve halkla buluşan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın bu kez Turgut Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallede bulunan taziye evinde gerçekleştirilen sohbet havasındaki görüşmeye belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte katılan Başkan Kılınç, burada Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ile mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.

Turgut Reis Mahallesi ziyaretinde bir konuşma yapan Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Turgut Reis Mahallesi'nde de vatandaşlarımızdan sorun ve talepleri dinledik. Bu sorunların en kısa sürede çözümü için ilgili müdürümüze gerekli talimatı verdik" diye konuştu.

Turgut Reis Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş ise mahalle olarak yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kılınç2a ve diğer misafirlerine teşekkür etti.