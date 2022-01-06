Başkan Kılınç, TRT GAP Radyosu’na konuk oldu

TRT GAP Radyosu’na konuk olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, son yıllarda büyük bir problem haline gelerek cadde, sokak ve mezarlıklarda dilendirilen yada çalıştırılan kadınlar ve çocukların önüne geçmek için Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilecek olan 'Değişime El Ver' projesi hakkında bilgiler verdi.

Programda yaptığı konuşmada, tek gayelerinin Türkiye'de çocuk ticareti veya emek sömürüsü amacıyla insan ticareti konusunda farkındalık yaratma olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilecek olan ve Belediyemiz tarafından yürütülecek olan 'Değişime El Ver' projesi ile bu hedefimizin ilk adımını atmış olacağız" şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediyesi'nin projeden hibe desteği almaya hak kazanan 5 belediyeden birisi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adıyaman’da yaşayan halkın insan ticareti ve emek sömürüsü konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında bilinçlendirme kampanyalarını yürütülecek ve yerel halk ile göçmenlerin de içinde olduğu gönüllü gençlerden oluşan bir ekip ile bu kampanya amaçlanan kitlelere ulaştırılacak. Bunun için bir de proje yürütme ofisi kuruldu. Projenin detayları, oluşturulan sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Ayrıca, şehir halkı; sosyal medya ve yazılı mecralar aracılığıyla, broşürlerle, reklam panolarıyla, billboardlarla, afişlerle bilinçlendirilecek. Ayrıca camiler, okullar, iş yerleri ve çeşitli kamu kurumlarında bilinçlendirme çalışmaları kapsamında seminerler düzenlenecek. Yine proje kapsamında farkındalık oluşturmak için okullarda resim, grafik ve kısa film yarışmaları yapılacak. Proje 2022 yılının Mart ayına kadar sürecek."

Başkan Kılınç konuşmasının sonunda, kendisine bu imkanı sunan TRT GAP Radyosu ailesine ve dinleyicilere teşekkür etti.