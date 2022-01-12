Başkan Kılınç'tan, Meslek odaları başkanlarına ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç; Konfeksiyoncular, Manifaturacılar, Züccaciyeciler ve Halıcılar Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası, Kasaplar ve Besiciler Esnaf Odası, Ağaç İşleri Odası, Fırıncılar Odası ile Terziler ve Kolacılar Odasını ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledik.

Yapılan ziyarete; Konfeksiyoncular, Manifaturacılar, Züccaciyeciler ve Halıcılar Odası Başkanı Mustafa Salman, Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Ziya Duranay, Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Nuri Anaç, Ağaç İşleri Odası Başkanı Zeynal Asnuk, Fırıncılar Odası Başkanı Abdülkadir Akbaş ile Terziler ve Kolacılar Odası Başkanı Osman Demir ile bir araya gelerek çalışmalarında muvaffakiyetler diledik.

Başkan Kılınç ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "Toplumun sesi olan kıymetli esnaf temsilcilerimizi ziyaret ederek, kolaylıklar diledik" diye konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren oda başkanları ise Başkan Kılınç’a teşekkür ettiler.

Kaynak: PHA