Başkan Kılınç'tan, Kolej minibüs hattı şoförlerine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren Kolej Minibüs Hattı'nı ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.

Ziyarette minibüs şoförlerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, Adıyaman için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek, "Perre Kolej Hattındaki arkadaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve daha faydalı hizmetlerde bulunmak amacıyla yazıhanelerini ziyaret ettik. Halkımızla, esnafımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla sorun ve talepleri daha hızlı çözmek için sürekli fikir alış verişi içerisindeyiz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren minibüs şoförleri ise Başkan Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: PHA