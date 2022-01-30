Başkan Kılınç'tan, 'Karla Mücadele Kahramanları'na teşekkür - Videolu Haber

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı sebebiyle yoğun bir mesai ortaya koyan Adıyaman Belediyesi personeli ile onlara büyük destek veren mahalle muhtarları, STK'lar ve kurumlara teşekkür etmek için bir organizasyon tertipleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, bu sürecin el birliğiyle nelerin üstesinden gelinebileceğini gördüklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen organizasyona, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile çalışmalara destek veren kurum ve STK'ların temsilcileri ile işçiler katıldı.

Başkan Kılınç'ın masaları tek tek gezerek işçilere ve diğer misafirlerine 'hoş geldiniz' dediği programın açılışında sahada gayretle görev yapan işçiler, birim müdürleri ile misafirler birer konuşma yaptı. İlk olarak sahneye engelli olmasına rağmen gönüllü olarak çalışmalara katılan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Abuzer Korkmaz çıktı. Daha sonra çalışmalar esnasında darp edilerek yaralanan kepçe operatörü Şefik Özkan kürsüye gelerek birer konuşma yaparak, çalışmaların her anında yanlarında olan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti. İşçilerden sonra muhtarlar adına sahneye davet edilen Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Mehmet Dağhan, Hizmet İş Sendikası Başkanı Hasan Kılınç, STK'lar adına sahneye davet edilen Adıyaman Doğa Sporları ve Off-road Kulübü Başkanı Bayram Çalışır ile birim müdürleri adına sahneye davet edilen Yazı İşleri Müdürü Nazif Tekin de duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Daha sonra sahneye davet edilen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin de Adıyaman Belediyesi'nin tüm personelini gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ederek, Adıyaman genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tüm konuşmaların ardından sahneye çıkarak bir teşekkür konuşması yapan Belediye Başkanı Kılınç ise Bir yandan yol ve kaldırım açma/temizleme işlemi yapan, diğer yandan da yağan kardan dolayı mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına koşan tüm belediye personeline, STK'lara, muhtarlara ve diğer kurumlara teşekkür ederek, "Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 24 saat kesintisiz çalışma yürüten Belediyemiz, 550 personel ve 150 araçla vatandaşımızın sorununa anında çözüm üretmeye çalıştı. Başkan yardımcılarımızın, birim müdürlerimizin ve personelimizin sahada yer alarak an be an takip ettiği çalışmalar kapsamında her mahalle için ayrı oluşturulan ekip içerisinde bulunan birim müdürleri, muhtarlar ve personeller, görev sahalarında bulunan ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Profesyonel bir sistemle oluşturulan ve 4 bölgeye ayrılarak takibi ve koordinasyonu daha uygun hale getirilen 'Karla Mücadele Ekipleri' bir yandan vatandaşın yaşam standardını düşüren karı ortadan kaldırmaya çalışırken, diğer taraftan da yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koştu. Kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren yoğun bir şekilde çalışan Belediyemiz, bu süre içerisinde şehirler arası yolculuk yaparken yolda kalan yada ihtiyaç duyan 500'e yakın vatandaşımıza sıcak bir ortamda barınma imkanı sağladı. Vatandaşlarımıza her şartta ve durumda hizmet götürmek için çeşitli STK'larla işbirliği de yapan Belediyemiz, özellikle yolda kalan, hastaneye gidemeyen, ilaç ve mama alamayan, hatta nişan törenine gidemeyen çiftler için Zabıta ve Ulaşım Müdürlüğümüz tarafından oluşturduğu ekiplerin yanında, Adıyaman Doğa Sporları ve Off-road Kulübü ile Adıyaman Fotoğraf Yolculuları Derneği'nden de destek alarak, zorlu şartlarda ihtiyacı olanların yardımına koştu. Yine Belediyemiz öncülüğünde, çeşitli yardım dernekleri aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda, odun ve kömür dağıtımı yapıldı. "Her canlı bizim için önemlidir" düsturu gereği şehrimizdeki birçok noktaya sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı. Hayvanı hasta olan şahıslara da destek verilerek hayvanlarının tedavisi gerçekleştirildi. Çatıda biriken kardan dolayı evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaşlı ve engelliler başta olmak üzere, bu ihtiyacını karşılayamayan tüm vatandaşlarımızın çatıları temizlenip, yemekleri ve ekmekleri evlerine bırakıldı. Binlerce hayvanın bulunduğu çiftliklerdeki hayvanların telef olmaması için çiftliklerin yolları açıldı. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu noktalar başta olmak üzere şehrin birçok yerinde çatılarda bulunarak tehlike arz eden kar ve sarkaçlara müdahale edildi. Ambulans öncelikli olmak üzere yolda kalmış tüm araçlara kurtarıcı desteğinde bulunuldu. Soğuk havaya rağmen dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için, şehrimizin belli noktalarında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Bu süreç içerisinde 33 mahallemizde 70 cadde ile 2 bin 500 sokak temizlendi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve destek veren dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işin kahramanı onlar" diye konuştu.

Kaynak: PHA

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