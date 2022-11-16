Başkan Kılınç'tan, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine ziyaret

Yoğun mesaisinden kalan zamanlarını halkla iç içe geçiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yatan ve tedavi olan hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Hasta ziyaretinde hasta ve hasta yakınlarıyla tek tek konuşup, 'geçmiş olsun' dileğini ileten Başkan Kılınç, doktorlardan da hastaların durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Kılınç ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören yavrularımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismiyle şifa versin inşallah" diye konuştu.

​Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a anlamlı ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: PHA