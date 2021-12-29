Başkan Kılınç'tan, Hocaömer Mahallesi'ne ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her fırsatta bir araya geldiği esnaflara yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

Son olarak, Hocaömer Mahallesi'nde hayırsever vatandaşların desteğiyle yapımına başlanan Hocaömer Camii inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, incelemelerden sonra çevredeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Yaptığı ziyarette esnaflarla ayaküstü sohbet edip, kısaca Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, “Hocaömer Mahallesi Esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek, gönül bağlarımızı pekiştirmeye devam ediyoruz. Biz bu kentin aşığıyız ve her gün artan bir hizmet aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki halka hizmet Hakk’a hizmettir. Rabbim tüm esnafımıza Halil İbrahim bereketi versin” dedi.

Mahalle sakinleri ve esnaflar ise yaptığı ziyaretten dolayı Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

Kaynak: PHA