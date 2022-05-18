Başkan Kılınç'tan 'Gençlik Haftası' mesajı

Koronavirüs salgınından dolayı iki yıl sonra coşkuyla kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 19-25 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tüm ulusun bayramını ve gençlerin haftasını kutladı.

Sözlerine, bu cennet vatan uğruna büyük fedakârlıklar göstererek Türk ulusuna bağımsız ve özgür bir ülke bırakan bütün şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri şükranla yad ettiğini söyleyerek başlayan Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin bugün 103. Yıldönümüne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençliğe ve çocuklara büyük önem veren ecdadımız nasıl 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etmişse, 19 Mayıs gibi ülkemiz için oldukça önemli olan bu tarihi de gençlerimize armağan etmiştir. Bu vesileyle, gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 19-25 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: PHA