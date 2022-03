Başkan Kılınç'tan eski çarşı esnafına ziyaret

Adıyaman Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Eski Çarşı'yı ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, hem çarşı esnafıyla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinledi, hem de sürdürülen çalışmaları inceleyip, sorumlulardan bilgi aldı.

3. etap çalışmalarının devam ettiği çarşıya yaptığı ziyarette işyerlerine tek tek girerek esnaflarla sohbet eden Başkan Kılınç, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlardan da çarşının yeni haliyle ilgili görüşlerini aldı.

Sürdürülen restorasyon çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür eden vatandaşlar ve çarşı esnafı, kısa süre içerisinde çarşının tamamen bitmesini istediklerini ifade etti.

Başkan Kılınç da çalışmaları en kısa sürede tamamlamak için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek şunları dile getirdi: "Kadim şehrimizde yaptığımız ve yapacağımız her faaliyette yarınları düşünerek hareket ediyoruz. Tamamlandığında önemli bir cazibe merkezi haline gelecek olan Tarihi Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Ayrıca, her zaman ziyaret etmekten mutluluk duyduğum esnaf ve vatandaşlarımızla da yine bir araya geldik. Onlarla sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Sıcak karşılamalarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

