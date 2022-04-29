Başkan Kılınç'tan 'Emek ve Dayanışma Günü' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Pazar günü kutlanacak olan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, başta Adıyaman Belediyesi'nde görevli işçiler olmak üzere tüm işçilerin gününü kutladı.

Başkan Kılınç mesajında şunları dile getirdi: "Daha kalkınmış ve üretken bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışan işçilerimizin gününü kutluyorum. En değerli sermayenin emek olduğunu çok iyi biliyoruz ve bunda da işçilerimizin hakkı azımsanmayacak seviyededir. Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden bu yana hep işçilerimizin yanlarında olduk ve onların haklarını teslim etmeye gayret gösterdik. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: PHA