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Başkan Kılınç'tan, Belediye Başkanları Göksu ve Dursun'a ziyaret

Adıyaman’ın da tanıtım amacıyla stant açtığı Emitt Fuarına katılmak üzere gittiği İstanbul'da çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İstanbul'un iki önemli ilçesi olan Esenler ve Sultangazi Belediyelerinin Adıyamanlı başkanlarını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

13 Şubat 2022 Pazar 16:15
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Başkan Kılınç'tan, Belediye Başkanları Göksu ve Dursun'a ziyaret

Adıyaman’ın tanıtımına büyük önem veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, dünyanın en prestijli fuarları arasında gösterilen ve Adıyaman'ın da ilin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla stant açtığı EMITT Fuarı’na katılmak üzere gittiği İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapmayı da ihmal etmeyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İstanbul'da görev yapan Adıyamanlı ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi.
İstanbul temasları çerçevesinde ziyaret ettiği Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Kültür ve turizm kenti Adıyaman'ımızın değerlerini tanıtmak için geldiğimiz İstanbul'da katıldığımız Emitt Fuarı oldukça verimli geçti. Fuar boyunca yaptığımız görüşmelerde ve standımızda ağırladığımız misafirlerimize ilimizin zenginliklerini tanıtıp, şehrimize davet ettik. Fuardan arta kalan zamanlarda da çeşitli görüşmeler yaparak şehrimize yeni projeler kazandırma gayreti içerisinde olduk. Bu ziyaretlerden en önemlisini, İstanbul'da iki önemli ilçenin Belediye Başkanlığını yürüten Adıyamanlı hemşerilerimize yaptık. Bulundukları ilçelere önemli eserler kazandıran ve dünya kenti İstanbul'a değer katan İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı hemşerimiz Tevfik Göksu ile Sultangazi Belediye Başkanı hemşerimiz Abdurrahman Dursun beylere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."
Esenler Belediye Başkanı Göksu ile Sultangazi Belediye Başkanı Dursun ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür edip, memleket ağırlıklı sohbetlerinden ötürü memnuniyetlerini ifade etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 13.02.2022 20:02
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