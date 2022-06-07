Başkan Kılınç, Sümerevler Mahallesinin sorunlarını dinledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden bu yana mahallelerin sorunları için muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kılınç, gerçekleştirdiği ziyaretler sayesinde mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit edip, çözümünü daha hızlı bir şekilde yapıyor.

Mahallelerin sorunlarının ivedi şekilde çözülmesi için gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında mahallelilerle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Kılınç'ın son adresi Sümerevler Mahallesi oldu. Yaptığı ziyarette mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinden mahallenin sorunlarıyla ilgili gerekli bilgileri alıp, belediyenin ilgili müdürlerine talimatlarda bulunan Başkan Kılınç, şehrin en ücra köşesine kadar hizmetin götürülmesi için sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sümerevler Mahallesi ziyaretinde konuşan Başkan Kılınç şunları dile getirdi: "'Mahalle Buluşması' kapsamında bugün Sümerevler Mahalle sakinleri ile bir araya geldik. Başkan yardımcılarımız, birim müdürleri ve kıymetli muhtarlarımızla birlikte mahallemizin beklenti ve taleplerini yerinde değerlendirdik."

Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarı ise bu tür ziyaretlerin şehrin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.