Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi - Videolu Haber

Adıyaman ile ilgili istişarelerde bulunup, her kesimin görüş ve önerilerini almaya özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırım ve projelerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmada slayt eşliğinde tamamlanan projeleri tek tek katılımcılara anlatıp, planladıkları projeler hakkında da fikirlerini alan Başkan Kılınç, 2 buçuk yılı aşkın görev sürelerinde 1 milyar 341 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan bu yatırımların içerisinde belediyenin asli görevleri arasında bulunan altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, asfalt plenti, katı atık tesisi, Tarihi Çarşı restorasyonu, gençlik merkezi, çocuk parkları, semt sahaları ve özellikle pandemi döneminde dağıtılan ve Adıyaman Belediyesi'nin bütçesinin yarısına yaklaşan sosyal yardımlar gibi çok önemli yatırımların yer aldığını ifade eden Başkan Kılınç, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Katılımcılara davete yaptıkları icabetten dolayı da ayrıca teşekkür eden Başkan Kılınç, Adıyaman'ın hak ettiği hizmetlere kavuşması herkesin elini taşın altına koymasını isteyerek, “Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu toplantıda Adıyaman’ımızın gelişiminde kente dair katkı sunulacak konularda istişareler ve değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman için her zaman elini taşın altına koyan STK temsilcilerimize, oda başkanlarımıza ve meslek grubu başkanlarımıza görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

STK temsilcileri de yaptıkları konuşmada, şehrin geleceğiyle ilgili görüş ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Program soru-cevap şeklinde devam etti.

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