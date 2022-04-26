Başkan Kılınç, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Adıyaman ile ilgili istişarelerde bulunup, her kesimin görüş ve önerilerini almaya özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek, ilin sorunları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Tarihi Keleş Konağında gerçekleşen buluşmada katılımcılarla sohbet edip, tek tek önerilerini dinleyen Başkan Kılınç, katılımcılara davete yaptıkları icabetten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: "Adıyaman Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Temsilcileri ile bir araya gelerek ilimizin sorunları üzerine değerlemelerde bulunduk. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğüm bu toplantıda Adıyaman'ımızın gelişiminde kente dair katkı sunulacak konularda istişareler ve değerlendirmelerde bulunduk. Adıyaman için her zaman elini taşın altına koyan STK temsilcilerimize, oda başkanlarımıza ve meslek grubu başkanlarımıza görüş ve önerilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Program soru-cevap şeklinde devam etti.