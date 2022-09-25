Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var

Adıyaman'a hak ettiği hizmetleri kazandırmak için yoğun gayret ortaya koyan ve bunu işinin ehli insanlarla birlikte yapmaya büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Plan Proje Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğünde çalışan personellerle bir araya gelerek devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi'nin ek hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın yanı sıra imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, birim müdürleri ile personeller katıldı.

Toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman'a kazandıracakları daha çok projeleri olduğunu söyleyerek, "Plan Proje Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız ile bir araya gelerek yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm birimlerimizle sahada olmaya, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.