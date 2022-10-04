Başkan Kılınç: Şehrimize kazandıracağımız daha çok projelerimiz var

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, rutin olarak gerçekleştirilen istişare toplantısının Ekim ayı buluşmasında bir kez daha birim müdürleriyle bir araya geldi.

Belediye tarafından devam eden ve planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürlerini tek tek dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, şehre kazandıracak daha çok projeleri olduğunu müjdeledi.

Keleş Konağında gerçekleşen toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm birimlerimizle sahada olmaya, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: PHA