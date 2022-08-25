Başkan Kılınç Sahada çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ASKİM ekipleri tarafından altyapı çalışmaları tamamlandıktan hemen sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da asfaltlama çalışmalarına başlanan Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında sorumlulardan bilgi alıp, mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Kılınç, çalışmalar ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu: "Halkımızın güvenine layık olmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda altyapı çalışması biten Barbaros Hayrettin Mahallemizdeki cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarımızı inceledik. Bu vesileyle bir araya geldiğimiz mahalle sakinlerimizden de sorun ve taleplerini dinledik. Gece-Gündüz demeden özveriyle çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum."

Mahalle sakinleri ise sorun ve taleplerini Başkan Kılınç'a ileterek, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.