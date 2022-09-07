Başkan Kılınç, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. H. Mustafa Kutlu ile birlikte; 14 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Ziyarette çiçek takdiminde bulunduğu sağlık çalışanlarıyla sohbet de eden Başkan Kılınç, oldukça önemli bir görev icra ettiğini söylediği fedakar sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerini dinledi.

​Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren sağlık çalışanları ise bu ziyaretin kendileri için moral olduğunu dile getirerek, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.Başkan Kılınç ayrıca, sağlık merkezlerinin civarında yer alan eczaneleri de ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.

Kaynak: PHA

Haberin Videosu :

