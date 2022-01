Başkan Kılınç: Sadece yolları açmıyoruz, gönüllere de dokunuyoruz

Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 24 saat kesintisiz çalışma yürüten Adıyaman Belediyesi, 510 personel ve 140 araçla vatandaşın sorununa anında çözüm üretmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da sahada yer alarak an be an takip ettiği çalışmalar kapsamında ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, bir yandan karla mücadele ederken diğer yandan da yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koşuyor.

Belediye personeli, yolda kalanların, çatısı yıkılmak üzere olanların yardımına koştu

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, personelinin büyük bir gayret ve özveriyle mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Kar yağışının başladığı ilk dakikalardan itibaren sadece belediyenin rutin işlerini yapmadıklarını, aynı zamanda ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koştuklarını da söyleyen Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Bu süreçte sadece belediyenin rutin görevlerini yerine getirmedik, aynı zamanda ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın da yardımına koştuk. Öncelikle canlılara yönelik çalışmalara hassasiyet gösterdik. Ara sokaklarda ambulansın giremediği noktalara ivedi olarak desteklerimizi yolladık. Ayrıca sokaktaki canlı dostlarımızı da unutmadık. Onlar için ekiplerimiz sık sık yemleme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımıza da yardım ederek, gidecekleri noktaya kadar ulaştırmaya çalıştı."

"Gözünüz arkada, yüreğiniz sokakta kalmasın can dostlarımız bize emanet"

İnsanlar kadar sokaktaki canlılar için çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Uçan kuştan, sokaktaki sevimli dostlarımıza kadar hiçbir can dostumuzu yalnız bırakmıyoruz" diyerek, vatandaşları da bu konuda daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Organize Sanayi Sitesi yolundaki çalışmaları incelerken bir kutu içerisinde terk edilmiş halde bulduğu yavru köpeği Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirerek bakım ve tedavisi için barınağa gönderen Başkan Kılınç, "Soğuk geçen bu günlerde sokaktaki can dostlarımızı da ihmal etmememiz gerektiğini biliyor ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Kalacak yeri olmayanlara sıcak bir ortam sağlandı"

Bu zorlu kış şartlarında kalacak yeri olmayanları unutmadıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak şehirlerarası yolculuk yaparken mahsur kalan ve ihtiyaç duyan 50'ye yakın vatandaşa sıcak bir ortam sağlandığını dile getirerek şunları ifade etti: "Ekiplerimiz vatandaşımızın sorunlarına çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımıza sıcak bir ortam sağlayan arkadaşlarımız, diğer yandan da yer damı olan bir vatandaşımızın yıkılmak üzere olan evine müdahale etti. Eskisaray Mahallesinde çatısı kar altında kalarak yıkılma tehlikesi olan teyzemize de yardımcı olan arkadaşlarımız, yolda kalan vatandaşlarımıza da yardım eli uzattı. Yine gelen bir ihbar üzerine Malatya’ya hastaneye giderken yolda arabada mahsur kalan yaşlı hasta teyzemiz, de kurtarılıp evine bırakan arkadaşlarımız, kendi nişan törenlerine gidemeyen genç çiftimize de en mutlu günlerinde yardımcı oldu. Hastaneden evlerine gidemeyen ve daha onlarca yardıma ihtiyaç duyan vatandaşımızın sesine kulak veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahaleyi başkan yaptı

Ayrıca, belediye ekipleri ile birlikte sahada çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da, rahatsızlanan bir vatandaşın yardımına koştu.

Rahatsızlaşan şahsa ilk müdahaleyi yapan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, hastayı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaşlı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Kılınç Bir an olsun sahadan ayrılmadı

Çalışmalar boyunca bir an olsun sahadan ayrılmayan Başkan Kılınç, belediye başkan yardımcıları, mahallelerden sorumlu birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemeler sırasında, oluşturulan ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ve kış lastiği olmadan dışarı çıkmalarını istedi.