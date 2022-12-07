Başkan Kılınç, Prestij Cadde çalışmalarını inceledi

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, şehrin birçok yerinde başlatılan prestij cadde çalışmaları, Altınşehir Mahallesi’nde de devam ediyor. Mahallenin önemli güzergahlarından olan Gökkuşağı Caddesi, yenilenerek prestij caddeye dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yapım faaliyetlerinin yürütüldüğü alana giderek, çalışmaları yenide inceledi. Sorumlulardan bilgi alarak, kolaylıklar diledi. Cadde esnaflarını da ziyaret eden Başkan Kılınç, bereketli kazançlar dileğinde bulunarak, belediye hizmetlerini anlattı. Ziyaret ile ilgili duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise, Başkan Kılınç’a başarı dileklerini iletti.Kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Kılınç, “Altınşehir Mahallemizde devam eden prestij cadde yapım çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunduk. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız. Şehrimize yakışır cadde ve sokaklar inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Mahalle sakinleri ise, çalışmaları yakından takip eden Başkan Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: PHA