Başkan Kılınç, planlanan ve devam eden hizmetleri halkla paylaşıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Kapcami Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Mahallenin en işlek caddelerinden olan 9 Eylül Caddesi'nde vatandaşlarla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı bulan Belediye Başkanı Kılınç, mahallenin genel durumu ile sorun ve ihtiyaçları hakkında cadde sakinlerinden bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette görüş ve önerilerini Başkan Kılınç'a iletme fırsatı bulan cadde sakinleri, her zaman halkın içinde gördükleri Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.