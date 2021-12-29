Başkan Kılınç Personelleriyle bir araya gelmeye devam ediyor

Adıyaman Belediyesi’nde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın son adresi ek hizmet binasında görev yapan mesai arkadaşları oldu.

Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi’nde bulunan ek hizmet binasına yaptığı ziyarette personelle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, "Bugün Belediyemiz ek hizmet binasında görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. Biz büyük bir aileyiz. Her bir personel kardeşim benim için çok değerli. Adıyaman için hep birlikte çalışmaya gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kılınç ziyaret sonunda özverili çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi.

Kaynak: PHA