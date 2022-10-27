Başkan Kılınç, Önümüzdeki Yüzyıl Türkiye'nin olacak

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Mesajında, Osmanlı Devleti'nin mirası olarak 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet ile yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin artık dünyanın en büyük ülkelerinden birisi olduğuna vurgu yaparak tüm ulusun bayramını kutlayan Başkan Kılınç, "Güçlü ve bağımsız bir Türkiye için 20 yıldır verilen mücadeleler artık meyvesini vermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Türkiye yüzyılı' projesi ile gelecek yüzyıl ülkemizin olacak" dedi.

Cumhuriyet'in 99. yıldönümüne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç mesajına şöyle devam etti: "Kurtuluş Savaşında, kadınıyla erkeğiyle 7'den 70'e tüm milletin yazdığı destanı taçlandıran Cumhuriyetin ilanının 99. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Allah'ın izniyle ünümüzdeki yıl bir asrı devirecek olan Cumhuriyetimiz, gelecek yüz yıla da damga vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın muzaffer komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."