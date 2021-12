Başkan Kılınç: Onları hayata bağlayacak her projeye hazırız

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'daki down sendromlu çocukların ailelerini kabul etti. Ailelerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, down sendromlu çocukların iyi bir eğitimle topluma kazandırılabileceğini ifade etti.

Adıyaman Belediyesi olarak down sendromlu çocuklar da dahil olmak üzere özel eğitime ihtiyaç duyan tüm çocuklara sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Kılınç, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Kaldı ki mutlaka hepimizin ailesinde, çevresinde, konu komşusunda mutlaka bir tane down sendromlu çocuğumuz, engelli dostlarımız yada arkadaşlarımız vardır. Bu bilinçle biz de yaptığımız bütün icraatlarımızda bu kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya özen gösteriyoruz. Bunların yanında, bugün bir araya gelerek istek ve taleplerini dinlediğim down sendromlu çocuklarımızın kıymetli ailelerine de belirttiğim gibi; çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştıracak ve onları hayata bağlayacak her türlü projeye destek vermeye hazırız. İnanıyoruz ki down sendromlu çocuklarımız da iyi bir eğitimle topluma ve hayata kazandırılır" şeklinde konuştu.

Down sendromlu çocukların aileleri de Başkan Kılınç'a sıcak ilgisinden dolayı teşekkür etti.