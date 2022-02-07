Başkan Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahalleleri hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette federasyon üyesi muhtarlardan mahallelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Kılınç, çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve bazı birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Kılınç, mahallelerdeki sorunların çözümü için en büyük desteği muhtarlardan aldıklarını söyleyerek, "Adıyaman Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenlenen buluşmada vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve hemşerilerimizin huzurunu artıracak konularda istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Kıymetli muhtarlarımızın taleplerini not ettik. Birlik ve beraberlik içinde Adıyaman’ımız için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise kendilerine her zaman destek verdiğini söylediği Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.