Başkan Kılınç, Minik M. Emin'e verdiği sözü tuttu

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kısa süre önce rehabilitasyon merkezlerine yaptığı ziyarette kendisinden köpek sahiplenmek istediğini söyleyen minik Mehmet Emin Doğan'a verdiği sözü yerine getirdi.

Kısa süre önce Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde tedavi altına alınan ve sağlığına kavuşan Şila adındaki köpeği alarak Mehmet Emin'i evinde ziyaret eden Başkan Kılınç, Mehmet Emin'i sevindirdi.

Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, "Rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ettiğimizde bizden köpek sahiplenmek istediğini söyleyen Mehmet Emin kardeşimizin isteğini kırmayıp minik köpeğimiz Şila'yı kendisine ulaştırdık. Bakımına dair kendisinden söz aldık. Şila'nın artık bir yuvası Mehmet Emin'in de yeni bir dostu oldu" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a yaptığı ziyaretten ve hediyesinden dolayı teşekkür eden Mehmet Emin'in ailesi ise "Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'tan Allah razı olsun. Mehmet Emin'in isteğini hemen yerine getirerek hem oğlumuzu hem de bizi mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.