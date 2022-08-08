Başkan Kılınç, Meydan projesini inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen önemli projelerden bir tanesi olan kent meydanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, çalışmalarda gelinen noktalar hakkında sorumlulardan bilgi aldı.

Kazı işlemi kısa süre önce tamamlanan ve zemin düzeltme çalışmalarına başlanan kent meydanındaki incelemeler sonunda bilgi veren Başkan Kılınç, "Kent meydanı projemizde incelemelerde bulunup yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, cami, kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan bulunacak olan meydan projesinin zemin güçlendirme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. İnsanımıza ve memleketimize duyduğumuz aşkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.