Başkan Kılınç, Meslek Edindirme Merkezini ziyaret etti

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) binasında hizmet veren ve onlarca bayana istihdam kapısı aralayan Meslek Edindirme Merkezini ziyaret ederek kursiyerlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Merkezindeki kurslara katılan kadınların yaptığı el emeği göz nuru çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Kılınç, daha sonra kursiyerlerle sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledi.

Yapılan ziyarette sorumlulardan bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Kursiyerlerimizle bir araya gelerek ortaya çıkardıkları eserlerini inceledik. Bu kurslarla hem kadınlarımıza yönelik faydalı faaliyetler gerçekleştiriyor, hem de belediye olarak değerlerimizin gelecek nesillere sevdirilmesi gayreti içerisinde oluyoruz. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran tüm hocalarımızı ve kursiyerlerimizi kutluyorum" diye konuştu.