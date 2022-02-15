Başkan Kılınç, Memur Sen üyeleriyle buluştu

Memur Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen 'Medeniyet Sohbetleri' programının bu haftaki konuğu Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç oldu.

Memur Sen M. Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen sohbet buluşmasına Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ile Mamur Sen'e bağlı sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, kendilerini kırmayarak toplantılarına konuşmacı olarak katılan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye çıkan Belediye Başkanı Kılınç, davetlilere Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan ve devam eden çalışmalarla, üzerinde çalışılan projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Kılınç konuşmasında, Adıyaman ve Adıyamanlıların hizmetin en güzeline layık olduğunu söyleyerek, verimli toplantıdan dolayı sendika yetkililerine ve üyelerine teşekkür etti.