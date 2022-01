Başkan Kılınç, masada değil, sahada çalışmaları takip etti

Ülkenin büyük bir bölümünde olduğu gibi Adıyaman’da da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle ilk dakikadan itibaren sahada görev yapan Adıyaman Belediyesi ekipleri, son 25 yılın en yoğun kar yağışıyla mücadele için 24 saat mesai yaptı.

Adıyaman Belediyesi'nin 25 ekipten oluşan toplam 350 personel ve 25'i iş makinesi, 25'i tuzlama aracı ve 35'i de destek aracı olmak üzere toplam 85 araçla gerçekleştirdiği çalışmalar için bir an olsun sahadan ayrılmayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'da sürdürülen çalışmaları yakından takip etti.

350 personel ve 85 araçla sahada

Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, İtfaiye ve Ulaşım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kılınç, Adıyaman'da son çeyrek yüz yılda ilk kez bu kadar yoğun bir yağışının meydana geldiğini söyleyerek, Adıyaman Belediyesi'nin tüm yöneticilerinin, personelinin ve araçlarının sahada olduğunu dile getirdi. Vatandaşlara olası bir olumsuzluğa karşı uyarılarda da bulunan Başkan Kılınç, "Vatandaşlarımız lütfen zorunlu olmadıkça ve kış lastiği olmadan dışarı çıkmasınlar" dedi.

Başkan Kılınç çalışmaları an be an takip etti

Sürdürülen çalışmalar hakkında detay da paylaşan Başkan Kılınç, "Yoğun kar yağışına ve yollarda oluşan buzlanmalara karşı ekiplerimiz şehrimizin özellikle ana arterlerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Tuzlama ve yol açma çalışmaları için 24 saat görev yapan personelimiz, trafiğin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olan Altınşehir istikametinde de özverili çalışmalar gerçekleştirerek kısa süre içerisinde yolu kontrollü olarak çift şerit şeklinde trafiğe açtı. Altınşehir mevkiinin yanı sıra ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarını şehrin değişik noktalarında da gerçekleştirdi. Ekiplerimiz kar yağışı boyunca koordineli bir şekilde aralıksız çalışmalarına devam etti. Sabaha kadar biz de tüm ekiplerimizle birlikte sahada görev yaptık" diye konuştu.

İlgili birim müdürleri ve saha amirleriyle, karla mücadele konusunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini ve çalışmaları planlı bir şekilde yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini minimum seviyede tutmak için gerekli önlemleri aldık. Özellikle araç ve yaya trafiğini kolaylaştırmak için ekiplerimizin tamamı gayretle çalıştı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, yoğun kar yağışından dolayı aksayan Küçük Sanayi Sitesi-Eğitim Araştırma Hastanesi arasındaki otobüs seferlerimiz kısa süre içerisinde yeniden hizmet vermeye başladı" dedi.

"Sadece belediyenin rutin işleri yapılmadı, ihtiyaç duyanların yardımına da koşuldu"

Bu doğal afet sürecinde sadece belediyenin rutin görevlerini yerine getirmediklerini, ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını da sözlerine ekleyen ve bundan sonraki süreçte yaşanacak olumsuzlukları 153 numaralı telefondan bildirilmesini de isteyen Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu tür durumlar afet olarak değerlendiriliyor. Biz de bu afet sürecinde sadece belediyenin görevleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için de yoğun gayret ortaya koyduk. Ara sokakta ambulansın yetişemediği bir hasta vatandaşımıza doktor olmam münasebetiyle ben evine giderek müdahalede bulundum. Yine Alitaşı Küme Evlerinde hamile olan bir hastamızın yakınlarıyla irtibata geçerek, ambulansa yol açmak için ekiplerimize verdiğimiz talimatla yolu açıp hastaya ulaştık. Bunların yanında ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımıza da yardım ederek, gidecekleri noktaya kadar ulaştırmaya çalışıyor. Bir başka önemli konu olan doğadaki canlarımızı bu afet sürecinde de unutmadık. İlimiz genelinde yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerimizde sokaktaki dostlarımız için yemleme çalışmaları yaptık. Rabbim zorda olan darda kalan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olsun. Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."