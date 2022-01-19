Galeriler Yazarlar
Adıyaman -1
sisli
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,996.18
ALTIN
794.83
DOLAR
13.60
STERLİN
18.55
EURO
15.43

Başkan Kılınç, masada değil, sahada çalışmaları takip etti

Adıyaman'da son 25 yılın en yoğun kar yağışı meydana gelirken, kentin tamamında etkili olan kar yağışı için yoğun bir çalışma ortaya koyan Adıyaman Belediyesi, 25 ekipten oluşan toplam 350 personel ve 85 araçla 24 saat mesai yaptı.

19 Ocak 2022 Çarşamba 15:26
5 Okunma
Başkan Kılınç, masada değil, sahada çalışmaları takip etti

Ülkenin büyük bir bölümünde olduğu gibi Adıyaman’da da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle ilk dakikadan itibaren sahada görev yapan Adıyaman Belediyesi ekipleri, son 25 yılın en yoğun kar yağışıyla mücadele için 24 saat mesai yaptı.
Adıyaman Belediyesi'nin 25 ekipten oluşan toplam 350 personel ve 25'i iş makinesi, 25'i tuzlama aracı ve 35'i de destek aracı olmak üzere toplam 85 araçla gerçekleştirdiği çalışmalar için bir an olsun sahadan ayrılmayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'da sürdürülen çalışmaları yakından takip etti.
350 personel ve 85 araçla sahada
Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, İtfaiye ve Ulaşım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kılınç, Adıyaman'da son çeyrek yüz yılda ilk kez bu kadar yoğun bir yağışının meydana geldiğini söyleyerek, Adıyaman Belediyesi'nin tüm yöneticilerinin, personelinin ve araçlarının sahada olduğunu dile getirdi. Vatandaşlara olası bir olumsuzluğa karşı uyarılarda da bulunan Başkan Kılınç, "Vatandaşlarımız lütfen zorunlu olmadıkça ve kış lastiği olmadan dışarı çıkmasınlar" dedi.
Başkan Kılınç çalışmaları an be an takip etti
Sürdürülen çalışmalar hakkında detay da paylaşan Başkan Kılınç, "Yoğun kar yağışına ve yollarda oluşan buzlanmalara karşı ekiplerimiz şehrimizin özellikle ana arterlerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Tuzlama ve yol açma çalışmaları için 24 saat görev yapan personelimiz, trafiğin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olan Altınşehir istikametinde de özverili çalışmalar gerçekleştirerek kısa süre içerisinde yolu kontrollü olarak çift şerit şeklinde trafiğe açtı. Altınşehir mevkiinin yanı sıra ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarını şehrin değişik noktalarında da gerçekleştirdi. Ekiplerimiz kar yağışı boyunca koordineli bir şekilde aralıksız çalışmalarına devam etti. Sabaha kadar biz de tüm ekiplerimizle birlikte sahada görev yaptık" diye konuştu.
İlgili birim müdürleri ve saha amirleriyle, karla mücadele konusunda koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini ve çalışmaları planlı bir şekilde yürüttüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini minimum seviyede tutmak için gerekli önlemleri aldık. Özellikle araç ve yaya trafiğini kolaylaştırmak için ekiplerimizin tamamı gayretle çalıştı. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, yoğun kar yağışından dolayı aksayan Küçük Sanayi Sitesi-Eğitim Araştırma Hastanesi arasındaki otobüs seferlerimiz kısa süre içerisinde yeniden hizmet vermeye başladı" dedi.
"Sadece belediyenin rutin işleri yapılmadı, ihtiyaç duyanların yardımına da koşuldu"
Bu doğal afet sürecinde sadece belediyenin rutin görevlerini yerine getirmediklerini, ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını da sözlerine ekleyen ve bundan sonraki süreçte yaşanacak olumsuzlukları 153 numaralı telefondan bildirilmesini de isteyen Başkan Kılınç, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu tür durumlar afet olarak değerlendiriliyor. Biz de bu afet sürecinde sadece belediyenin görevleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için de yoğun gayret ortaya koyduk. Ara sokakta ambulansın yetişemediği bir hasta vatandaşımıza doktor olmam münasebetiyle ben evine giderek müdahalede bulundum. Yine Alitaşı Küme Evlerinde hamile olan bir hastamızın yakınlarıyla irtibata geçerek, ambulansa yol açmak için ekiplerimize verdiğimiz talimatla yolu açıp hastaya ulaştık. Bunların yanında ekiplerimiz yolda kalan vatandaşlarımıza da yardım ederek, gidecekleri noktaya kadar ulaştırmaya çalışıyor. Bir başka önemli konu olan doğadaki canlarımızı bu afet sürecinde de unutmadık. İlimiz genelinde yoğun kar yağışına maruz kalan bölgelerimizde sokaktaki dostlarımız için yemleme çalışmaları yaptık. Rabbim zorda olan darda kalan tüm vatandaşlarımıza yardımcı olsun. Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babası SMA hastası Firdevs'in isteğini geri çevirmedi - Videolu Haber
Babası SMA hastası Firdevs'in isteğini geri çevirmedi - Videolu Haber
Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Videolu Haber
Yoğun kar nedeniyle iş yerlerinin çatısı çöktü
Yoğun kar nedeniyle iş yerlerinin çatısı çöktü
Gölbaşı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
Gölbaşı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiledi - Videolu Haber
Soğukta kalan yavru köpeklere jandarma sahip çıktı
Soğukta kalan yavru köpeklere jandarma sahip çıktı
Şehir genelinde temizlik çalışması
Şehir genelinde temizlik çalışması
Belediye Başkanı Kılınç, Temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Belediye Başkanı Kılınç, Temizlik işleri personeliyle bir araya geldi
Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Yaban hayvanları için yem bırakıldı
Jandarmadan öğrencilere mont
Jandarmadan öğrencilere mont
Başkan Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Başkan Erdoğan 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Belediyeden kar yağışı uyarısı
Belediyeden kar yağışı uyarısı
Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüyle bir araya geldi
Başkan Kılınç, Sıratut Mahallesi esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Sıratut Mahallesi esnafıyla bir araya geldi
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı uyarısı
SANKO Holding’in Kurucusu Sani Konukoğlu, 28 yıl Önce Vefat Etti
SANKO Holding’in Kurucusu Sani Konukoğlu, 28 yıl Önce Vefat Etti
Başkan Şahin: Alınteri üzerinden siyasi malzeme devşirilmesinden artık vazgeçilsin
Başkan Şahin: Alınteri üzerinden siyasi malzeme devşirilmesinden artık vazgeçilsin
Mevsimsel budama çalışmaları parklarda sürüyor
Mevsimsel budama çalışmaları parklarda sürüyor
Başkan Kılınç pazarcı esnafıyla bir arada geldi
Başkan Kılınç pazarcı esnafıyla bir arada geldi
Kaymakam Ayrancı, kursiyerleri ziyaret etti
Kaymakam Ayrancı, kursiyerleri ziyaret etti
Besni'de okul servisleri denetlendi
Besni'de okul servisleri denetlendi
KESK üyelerinden hükümete çağrı
KESK üyelerinden hükümete çağrı
Mahalle Muhtarı Türk’ten örnek davranış
Mahalle Muhtarı Türk’ten örnek davranış
KESK üyeleri bordrolarını yaktılar - Videolu Haber
KESK üyeleri bordrolarını yaktılar - Videolu Haber
Başkan Koç güven tazeledi
Başkan Koç güven tazeledi
Alparslan: Esnaflarımızın sorunlarını çözebilmek için adaylığımızı açıkladık - Videolu Haber
Alparslan: Esnaflarımızın sorunlarını çözebilmek için adaylığımızı açıkladık - Videolu Haber
Belediye Başkanı Kılınç’tan, Ziraat Odasına ziyaret
Belediye Başkanı Kılınç’tan, Ziraat Odasına ziyaret
STK ve dernek temsilcilerinden, Başkan Kılınç’a nezaket ziyareti
STK ve dernek temsilcilerinden, Başkan Kılınç’a nezaket ziyareti
Vali Çuhadar'dan genç avukatlara ziyaret
Vali Çuhadar'dan genç avukatlara ziyaret
ESOB Başkanı Koç: Esnaflarımızın hakkını her zaman savunduk
ESOB Başkanı Koç: Esnaflarımızın hakkını her zaman savunduk

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim